Prefeitura de Sobral oferta serviços gratuitos de saúde, cidadania, empreendedorismo e lazer durante o “Prefeitura em Ação” neste sábado (16)

A Prefeitura de Sobral realiza, neste sábado (16/05), a primeira edição do Prefeitura em Ação, na Praça Antonino Melo, no bairro Padre Palhano, a partir das 17h. A iniciativa reunirá diversas secretarias municipais em um grande mutirão de serviços gratuitos voltados à população.





Durante a ação, os moradores terão acesso a atendimentos nas áreas de saúde, assistência social, educação, empreendedorismo, qualificação profissional, esporte e lazer.





Na área da saúde, a população contará com aferição de pressão arterial, testes de glicemia, consultas com profissionais da saúde e orientações voltadas aos cuidados e prevenção, ampliando o acesso da comunidade aos serviços básicos de saúde.





A Secretaria dos Direitos Humanos e da Assistência Social (SEDHAS) disponibilizará serviços de Cadastro Único, orientações sobre o Bolsa Família, solicitação e impressão da CIPTEA, emissão da Carteira da Pessoa Idosa, emissão de Passe Livre Municipal para idosos e pessoas com deficiência, além de orientações sociais, benefícios eventuais e divulgação dos serviços dos CRAS.





A Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Econômico (STDE) realizará atendimentos voltados ao empreendedorismo e à qualificação profissional, com orientações para MEI, abertura, alteração e baixa de CNPJ, emissão de DAS, declaração anual, emissão de nota fiscal, parcelamento de dívidas, além de oficinas práticas, mentorias, palestras e informações sobre cursos e capacitações.





A Gerência de Economia Solidária também estará presente com cadastramento de artesãos e grupos, orientações sobre formalização e apoio à criação de associações e cooperativas.





A Secretaria Municipal da Educação levará atividades recreativas para crianças, com brinquedoteca, playground, pintura no rosto, escultura de balões, biblioteca itinerante e cantinho da leitura. Também haverá atendimento tira-dúvidas para Educação de Jovens e Adultos (EJA).





Já a Secretaria de Esporte e Lazer promoverá campeonato de futsal e aulão de fitdance, incentivando a prática esportiva e o bem-estar da população. O Prefeitura em Ação também contará com serviço de agendamento da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), realizado pela Coordenadoria da Cidadania da Secretaria da Segurança Cidadã.









Evento: Prefeitura em Ação





Data: 16 de maio de 2026 (sábado)





Horário: A partir das 17h





Local: Praça Antonino Melo – Rua Pe. Edson, bairro Padre Palhano



