SOBRAL: SINE/IDT oferta 68 vagas de emprego; confira

O SINE/IDT está com 68 vagas de emprego abertas, sendo 58 para ampla concorrência e 10 destinadas a pessoas com deficiência (PcD).
Confira todas as oportunidades:
📌 Vagas – ampla concorrência (58)
Ajudante de cozinha – 01 vaga
Ajudante de motorista – 01 vaga
Almoxarife – 01 vaga
Analista de recursos humanos – 01 vaga
Atendente de lanchonete – 01 vaga
Auxiliar de cozinha – 01 vaga
Auxiliar de logística – 02 vagas
Auxiliar de marceneiro – 01 vaga
Auxiliar de pessoal – 01 vaga
Babá – 01 vaga
Balconista de açougue – 01 vaga
Carregador (armazém) – 01 vaga
Cobrador externo – 01 vaga
Confeiteiro – 01 vaga
Conferente de logística – 01 vaga
Conferente de mercadoria (exceto carga e descarga) – 01 vaga
Consultor de vendas – 03 vagas
Costureira em geral – 02 vagas
Cozinheiro geral – 02 vagas
Eletricista auxiliar – 01 vaga
Enfermeiro – 01 vaga
Estoquista – 03 vagas
Gerente comercial – 01 vaga
Gerente de serviço de manutenção – 01 vaga
Gerente de supermercado – 01 vaga
Impressor gráfico manual – 01 vaga
Impressor serigráfico – 02 vagas
Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados – 01 vaga
Marceneiro – 03 vagas
Motorista carreteiro – 01 vaga
Motorista de caminhão – 01 vaga
Operador de caixa – 02 vagas
Promotor de vendas – 04 vagas
Salgadeiro – 01 vaga
Sommelier de vinho – 01 vaga
Técnico analista de processos de produção – 01 vaga
Técnico de enfermagem – 01 vaga
Técnico em manutenção de máquinas – 01 vaga
Técnico em segurança do trabalho – 01 vaga
Vendedor de consórcio – 01 vaga
Vendedor interno – 04 vagas
♿ Vagas – pessoas com deficiência (10)
Auxiliar de estoque – 01 vaga
Empacotador, à mão – 01 vaga
Operador de caixa – 01 vaga
Repositor em supermercados – 01 vaga
Trabalhador da extração de pedras abrasivas – 06 vagas
Fonte: https://idt.org.br/vagas-disponiveis
