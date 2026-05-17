Suspeito de integrar facção carioca é preso pela Draco após ostentação

A Polícia Civil do Ceará prendeu em flagrante um homem suspeito de integrar uma organização criminosa de origem carioca e de utilizar as redes sociais para promover a facção com vídeos armados e mensagens de exaltação ao grupo. A captura ocorreu no bairro Maraponga, em Fortaleza, na última quinta-feira (14), durante uma operação conduzida pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco).





Segundo a investigação, Lucas Fernandes Alves, de 27 anos, é apontado como integrante da organização e foi autuado com base na chamada Lei Antifacção, legislação estadual que prevê punições para quem promove, apoia ou demonstra adesão pública a grupos criminosos.





De acordo com a Polícia Civil, o suspeito publicava imagens no Instagram e no Threads nas quais aparecia dentro de uma BMW de luxo empunhando armas de fogo e efetuando disparos para o alto em via pública. Em outro registro analisado pelos investigadores, ele surge exibindo uma arma semelhante a uma submetralhadora do tipo UZI enquanto fazia gestos associados ao Comando Vermelho e ouvia músicas com referências à facção criminosa.





As imagens passaram a ser monitoradas pela Draco, que instaurou investigação para identificar o suspeito e reunir provas sobre a suposta ligação dele com o grupo criminoso. A ofensiva contou com apoio do 6º Batalhão da Polícia Militar do Ceará.





Durante a operação, os agentes apreenderam o veículo de luxo utilizado nas gravações divulgadas nas redes sociais. Conforme a polícia, o automóvel era utilizado como instrumento de ostentação e promoção da organização criminosa.





Após a prisão, Lucas Fernandes foi conduzido à sede da Draco, onde foram realizados os procedimentos legais. Ele permanece à disposição da Justiça.



