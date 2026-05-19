Suspeito de tráfico é preso pela PM durante patrulhamento no bairro Expectativa, em Sobral

Equipes da Polícia Militar prenderam, na noite desta segunda-feira (18), um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas na Rua Maria Alice Barreto (Rua da Lama), no bairro Expectativa, em Sobral.





Segundo informações, os agentes realizavam patrulhamento ostensivo pela região quando perceberam um indivíduo em atitude suspeita em uma praça pública, carregando uma mochila. Ao notar a aproximação da composição policial, o suspeito tentou fugir e correu para o interior de uma residência, abandonando parte do material durante a tentativa de escapar.





Na mochila deixada pelo homem, os policiais encontraram entorpecentes, uma balança de precisão e diversos objetos utilizados para a comercialização de drogas. Durante as buscas realizadas no imóvel, os agentes também localizaram mais substâncias ilícitas.





Conforme a Polícia Militar, o suspeito possui antecedentes criminais por tráfico de drogas e homicídio, além de possível ligação com organização criminosa.



