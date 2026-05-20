TR4GÉDIA: dois policiais civis são mortos por colega dentro de viatura em Delmiro Gouveia

Um policial civil de 61 anos, identificado como Gildate Goes, foi preso na madrugada desta quarta-feira (20) suspeito de assassinar dois companheiros de corporação dentro de uma viatura policial na cidade de Delmiro Gouveia, no sertão de Alagoas.





As vítimas foram Yago Gomes Pereira, de 33 anos, natural de Sergipe, e Denivaldo Jardel Lira Moraes, de 47 anos, natural de Pernambuco. De acordo com informações divulgadas pelo g1, ambos morreram após serem atingidos por tiros na cabeça. A motivação do ataque ainda não foi divulgada.





Segundo apuração da TV Asa Branca Alagoas, os policiais retornavam de uma ocorrência quando o suspeito, que estava no banco traseiro da viatura, teria sofrido um surto e disparado contra os colegas.





O crime ocorreu na Rua Floriano Peixoto, no centro da cidade, conforme informou o Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas (CBM-AL). Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foram acionadas, mas ao chegar ao local já encontraram Yago e Denivaldo sem vida.





Gildate Goes foi preso em sua própria casa. De acordo com a Polícia Civil de Alagoas, ele apresentava falas desconexas no momento da detenção. Em depoimento, o suspeito informou que cochilou no banco traseiro da viatura e efetuou os disparos ao acordar, sem dar chance de defesa às vítimas.





A Polícia Científica e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para realizar a perícia e a remoção dos corpos. A viatura utilizada no crime também passará por perícia. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) lamentou o ocorrido e manifestou solidariedade às famílias das vítimas.





Via portal Bahia Notícias