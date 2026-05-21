Total de visualizações

DETETIVE PARTICULAR - NÃO FIQUE NA DÚVIDA

CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

 

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

quinta-feira, 21 de maio de 2026

Trump convida Flávio Bolsonaro para reunião na Casa Branca

quinta-feira, maio 21, 2026  Nenhum comentário

Agenda inclui temas como crime organizado, minerais estratégicos e tarifas comerciais entre Brasil e EUA.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, convidou o senador Flávio Bolsonaro para uma visita à Casa Branca na próxima semana, de acordo com informações apuradas pelo jornalista Cláudio Dantas.

O convite ocorre poucos dias após a reunião entre Trump e o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, realizada em 7 de maio, em Washington.

A movimentação indica, segundo a apuração, que o governo norte-americano busca manter diálogo com diferentes lideranças políticas brasileiras com potencial influência nas eleições de outubro.

De acordo com as informações divulgadas, a reunião entre Trump e Flávio Bolsonaro deve abordar três pontos principais: o combate ao crime organizado, possíveis parcerias na exploração de minerais críticos no Brasil e a discussão sobre tarifas aplicadas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros.

Esses mesmos temas já haviam sido citados na agenda do encontro entre Trump e Lula, embora sem anúncios de acordos concretos ao final da reunião. O novo convite, porém, é interpretado como um sinal de que Washington avalia cenários políticos distintos no Brasil e possíveis mudanças na relação bilateral.

Nos bastidores, a aproximação pode ter impacto positivo na pré-campanha de Flávio Bolsonaro, que enfrenta desgaste político recente. Ele foi citado em reportagens do Intercept Brasil envolvendo negociações de US$ 24 milhões com o banqueiro Daniel Vorcaro relacionadas ao filme “Dark Horse”, inspirado na trajetória de Jair Bolsonaro.

O episódio teria gerado repercussão negativa e, segundo levantamento da AtlasIntel/Bloomberg, contribuído para uma queda de 5,4 pontos percentuais na intenção de voto do senador.

Via portal Folha do Estado

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 