Trump convida Flávio Bolsonaro para reunião na Casa Branca

Agenda inclui temas como crime organizado, minerais estratégicos e tarifas comerciais entre Brasil e EUA.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, convidou o senador Flávio Bolsonaro para uma visita à Casa Branca na próxima semana, de acordo com informações apuradas pelo jornalista Cláudio Dantas.





O convite ocorre poucos dias após a reunião entre Trump e o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, realizada em 7 de maio, em Washington.





A movimentação indica, segundo a apuração, que o governo norte-americano busca manter diálogo com diferentes lideranças políticas brasileiras com potencial influência nas eleições de outubro.





De acordo com as informações divulgadas, a reunião entre Trump e Flávio Bolsonaro deve abordar três pontos principais: o combate ao crime organizado, possíveis parcerias na exploração de minerais críticos no Brasil e a discussão sobre tarifas aplicadas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros.





Esses mesmos temas já haviam sido citados na agenda do encontro entre Trump e Lula, embora sem anúncios de acordos concretos ao final da reunião. O novo convite, porém, é interpretado como um sinal de que Washington avalia cenários políticos distintos no Brasil e possíveis mudanças na relação bilateral.





Nos bastidores, a aproximação pode ter impacto positivo na pré-campanha de Flávio Bolsonaro, que enfrenta desgaste político recente. Ele foi citado em reportagens do Intercept Brasil envolvendo negociações de US$ 24 milhões com o banqueiro Daniel Vorcaro relacionadas ao filme “Dark Horse”, inspirado na trajetória de Jair Bolsonaro.





O episódio teria gerado repercussão negativa e, segundo levantamento da AtlasIntel/Bloomberg, contribuído para uma queda de 5,4 pontos percentuais na intenção de voto do senador.





Via portal Folha do Estado