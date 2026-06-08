Após vazamento de mensagens, Vorcaro afirma que financiamento de filme sobre Bolsonaro ocorreu sem favorecimentos

Em nova proposta de delação premiada, dono do Banco Master sustenta que apoio ao longa “Dark Horse” foi feito de forma republicana, sem contrapartidas ou favorecimentos políticos.





O banqueiro Daniel Vorcaro afirmou, em sua nova proposta de colaboração premiada, que o patrocínio ao filme “Dark Horse”, que retrata a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ocorreu sem qualquer irregularidade ou favorecimento político.





Segundo o Metrópoles, a informação foi incluída no material entregue à Polícia Federal (PF) e à Procuradoria-Geral da República (PGR) no início deste mês.





Segundo interlocutores próximos ao dono do Banco Master, Vorcaro sustenta que as tratativas envolvendo o financiamento da produção cinematográfica foram conduzidas de forma republicana e sem a existência de contrapartidas.





O banqueiro também teria afirmado que as conversas mantidas com o senador Flávio Bolsonaro (PL) ocorreram dentro da normalidade.





A inclusão do tema na nova proposta de delação gerou repercussão entre aliados do campo bolsonarista, principalmente após o vazamento de mensagens relacionadas ao patrocínio do longa.





No entanto, pessoas ligadas ao empresário afirmam que o objetivo de citar o episódio foi justamente esclarecer os fatos e reforçar que, na visão dele, não houve qualquer prática irregular.









Nova delação





A nova proposta de colaboração foi protocolada pelos advogados de Vorcaro no dia 1º de junho. A defesa agora aguarda uma manifestação da PF e da PGR sobre o conteúdo apresentado.





Para auxiliar na elaboração do novo acordo, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou que os advogados tivessem acesso ampliado ao banqueiro em encontros presenciais realizados das 9h às 17h, em dias úteis, até a próxima sexta-feira (12).





A expectativa da defesa é receber um retorno dos órgãos responsáveis ainda nesta semana, antes do encerramento do prazo concedido para a construção da nova proposta de colaboração premiada.





Fonte: Folha do Estado