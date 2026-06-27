"Bandigata" é presa com joias roubadas de assalto milionário em shopping

A Polícia Militar do Paraná prendeu uma mulher identificada como Alice Vitória, conhecida no submundo do crime pelo apelido de “Bandigata”. Ela foi flagrada com parte das joias valiosas que haviam sido ostensivamente roubadas durante um assalto a uma joalheria dentro de um shopping de Curitiba, na quarta-feira (24/6). A prisão por receptação é um desdobramento direto do assalto violento registrado na última segunda-feira (22), que causou pânico em dezenas de clientes e funcionários do centro de compras.





Rastreamento de Veículos Levou PM Até a Suspeita

Durante a abordagem e a varredura no local onde a suspeita se escondia, os policiais militares apreenderam um verdadeiro arsenal de peças de luxo. Entre os itens recuperados estavam pares de brincos, correntes, anéis, colares, pingentes e pulseiras de alto valor de mercado.

De acordo com o tenente Alexandre Frankenberg, a chave para desvendar o paradeiro do lote roubado foi a inteligência policial. O setor de monitoramento da PM mapeou os veículos utilizados pelos assaltantes na fuga do shopping, traçando a rota exata que levou as equipes de campo até o esconderijo de Alice Vitória.





Terror no Shopping Teve Refém e Tiros na Fuga

O assalto que originou a operação foi marcado por momentos de puro terror. Conforme os relatórios da investigação, os criminosos agiram com extrema violência: uma mulher foi feita refém sob a mira de armas de fogo e disparos foram efetuados dentro do estabelecimento para abrir caminho e conter a reação de seguranças.

A Polícia Civil assumiu o caso em definitivo e trabalha agora para cruzar dados de inteligência, buscando identificar a identidade de todos os executores que entraram armados na joalheria e recuperar o restante das mercadorias que ainda não foram localizadas.





Linha de Investigação Aponta para "Kainan Matador"

Informações preliminares divulgadas pelo programa Cidade Alerta indicam que o assalto ao shopping pode ter sido orquestrado por uma liderança de peso no crime organizado. O suposto mandante da ação seria Kainan Matador, indivíduo que figura na lista dos criminosos mais procurados e perigosos do país.

Até o fechamento desta reportagem, a Polícia Civil do Paraná tratava a informação com cautela e ainda não havia confirmado oficialmente o envolvimento do megatraficante no inquérito. Novas prisões e operações de busca são aguardadas para as próximas horas, à medida que o rastreio financeiro e de receptadores avança no estado.

Via portal do Tupiniquim