Influenciadores digitais são presos suspeitos de promoverem rifas clandestinas em Cruz

Dois influenciadores digitais, de 23 e 25 anos, foram presos em flagrante na quinta-feira (11) pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), suspeitos de promover rifas ilegais nas redes sociais e praticar lavagem de dinheiro. A Operação "Fortuna" foi coordenada pela Delegacia de Cruz, com apoio das delegacias de Acaraú e Bela Cruz.





Segundo a investigação, os suspeitos usavam perfis com grande alcance para divulgar sorteios e loterias sem autorização legal. O dinheiro arrecadado era usado na compra de bens e em movimentações para ocultar a origem dos valores.





Durante os mandados, a polícia apreendeu dois automóveis, três motocicletas, aparelhos eletrônicos e outros materiais. A Justiça determinou o bloqueio de cerca de R$ 300 mil em ativos financeiros.





Os dois foram autuados por exploração de loterias clandestinas e lavagem de dinheiro. Um deles também responde por adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Ambos foram colocados à disposição da Justiça.



