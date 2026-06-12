IBGE abre seleção com mais de 8 mil vagas para o Censo Agropecuário 2026

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu nesta sexta-feira (12) as inscrições para um novo processo seletivo destinado à contratação de profissionais que atuarão no 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola. Ao todo, estão sendo ofertadas 8.238 vagas temporárias em diferentes funções.





Os contratos terão duração inicial de até 12 meses, com possibilidade de prorrogação conforme a necessidade do órgão.





As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site do IBFC, banca organizadora do certame. O prazo termina às 23h do dia 1º de julho de 2026, no horário de Brasília. A taxa de participação é de R$ 53,00.





De acordo com o edital, as oportunidades estão distribuídas entre cinco cargos. São 1.110 vagas para Agente Censitário Administrativo, 1.089 para Agente Censitário de Informática, 948 para Agente Operacional Regional, 948 para Agente Censitário Regional e 4.143 para Agente Censitário Supervisor.





As remunerações variam entre R$ 2.128,00 e R$ 4.008,00, dependendo da função exercida.





Além dos salários, os contratados terão direito a uma série de benefícios, incluindo auxílio-alimentação de R$ 1.192,00, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias proporcionais e 13º salário proporcional.





O processo seletivo integra os preparativos para a realização do 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola, levantamento responsável por reunir informações sobre a produção agropecuária brasileira, atividades florestais e aquícolas, contribuindo para a formulação de políticas públicas e o planejamento do setor.



