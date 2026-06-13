Casal investigado por morte de empresário em Imperatriz é preso pela PRF em Tianguá

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na noite de quinta-feira (11) Tiago Guilherme Alves Monteiro, 43, e Yala Kananda Costa Alves, 29. A prisão ocorreu por volta das 23h30 no km 313 da BR-222, em Tianguá. Os dois são investigados na morte do empresário Laércio Miller Rocha Ferreira, 33, desaparecido desde 5 de junho em Imperatriz (MA).





A ação foi realizada por equipes da PRF do Maranhão, Piauí e Ceará, após pedido de apoio da Polícia Federal. Havia mandados de prisão temporária contra o casal expedidos pela Justiça maranhense.





Segundo a PRF, o casal havia saído de São Luís (MA) e seguia pelo Nordeste. Durante a fuga, tentaram se apresentar por chamada de vídeo, mas o delegado determinou a continuidade das buscas.





O veículo foi localizado pouco antes da meia-noite. Na abordagem, os dois disseram estar de férias, saindo de Parnaíba (PI) para João Pessoa (PB). Os levantamentos indicavam que saíram da capital maranhense. O condutor não apresentou documento, mas as identidades foram confirmadas.





Tiago e Yala foram encaminhados à Delegacia Regional da Polícia Civil em Tianguá (CE). As autoridades do Maranhão foram comunicadas.









O caso





Laércio Miller Rocha Ferreira desapareceu na madrugada de 5 de junho, após uma festa na região da Beira-Rio, em Imperatriz. Câmeras registraram o empresário chegando a uma residência no bairro Parque Anhanguera às 3h38.





Pelo menos sete pessoas estiveram no imóvel. A vítima permaneceu na casa com três pessoas, entre elas os dois presos.





No dia seguinte, familiares acionaram a polícia. O carro do empresário foi encontrado na mesma rua onde foi visto pela última vez.





A Justiça decretou a prisão temporária de Tiago Guilherme Alves Monteiro, Gabriel Pereira Monteiro e Yala Kananda Costa Alves. A Polícia Civil do Maranhão encontrou vestígios de sangue e marcas de disparos na residência.





Na tarde de quinta-feira (11), restos mortais foram achados em um tambor no bairro Cidade Nova, em Davinópolis (MA). O material tinha sinais de fogo. Documentos do empresário, como CNH e cartões, estavam no local.









A identidade dos restos mortais depende de exame de DNA. As investigações continuam para esclarecer a dinâmica do crime e a participação dos envolvidos.





Via portal Cn7

foto ilustrativa