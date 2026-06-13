Tragédia em Pedra de Fogo: acidente de motocicleta deixa dois mortos na zona rural de Sobral

Um grave acidente de trânsito resultou na morte de duas pessoas na região de Pedra de Fogo, zona rural de Sobral, na manhã deste sábado (13).





As vítimas foram identificadas como Andreza Cristina, de 29 anos, moradora do bairro Expedito I, em Sobral, e Kleuvis, residente na comunidade de Pedra de Fogo.





Segundo informações preliminares, os dois trafegavam em uma motocicleta quando o acidente aconteceu durante a madrugada. No entanto, os corpos somente foram localizados no fim da manhã por um homem que passava pelo local a cavalo e avistou as vítimas, acionando imediatamente as autoridades.





As circunstâncias que provocaram o acidente ainda são desconhecidas e deverão ser esclarecidas por meio das investigações. Equipes da Polícia Militar estiveram na área realizando os primeiros procedimentos, enquanto a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foi acionada para realizar os levantamentos periciais.





A causa do acidente será determinada após a conclusão da perícia e das investigações conduzidas pelos órgãos competentes.





O caso causou comoção entre familiares, amigos e moradores da região.



