Urgente! Bolsonaro deve permanecer em domiciliar após piora na saúde

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) deve renovar a temporada de Jair Bolsonaro (PL) em prisão domiciliar diante de um relatório médico que registrou a piora no quadro de saúde do ex-presidente, segundo integrantes da Suprema Corte.





Documento enviado nesta semana pela equipe médica ao tribunal informa que os episódios de soluço de Bolsonaro pioraram nos últimos dias. Foi necessário administrar doses elevadas de medicamentos, no “limite terapêutico de segurança”.





Bolsonaro foi condenado pelo STF a uma pena de 27 anos e três meses por tentativa de golpe de Estado. No fim de março, ele obteve autorização para permanecer em prisão domiciliar humanitária monitorada pelo prazo de 90 dias devido à situação grave de saúde.





Na época, ele foi internado com uma broncopneumonia. Em maio, Bolsonaro foi submetido a uma cirurgia no ombro direito. Agora, a tendência é que Alexandre de Moraes, o relator do processo, renove o período do ex-presidente em casa.





Ainda segundo o relatório médico, o ex-presidente deve realizar uma série de exames, entre eles, uma endoscopia digestiva, para investigar a função do esfíncter esofágico inferior e analisar a presença de esofagite crônica.





O boletim também registra que Bolsonaro mantém queixas de cansaço e fadiga ao realizar esforços médios, além de oscilações no equilíbrio corporal. O prazo de 90 dias estipulado por Moraes termina em 25 de junho.





*AE

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