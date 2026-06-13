Lia garante que segue Cid Gomes e que não atacará Ciro

A deputada estadual Lia Gomes (PSB) confirmou não aceitar ataques ao irmão Ciro Gomes (PSDB), pré-candidato ao Governo do Ceará, mas anunciou que seguirá a orientação do senador Cid Gomes (PSB-CE), seu outro irmão, nas Eleições deste ano





Assim, Lia Gomes garante que o seu candidato a governador do Ceará é Elmano. E pedirá votos para Elmano contra Ciro.





A fala dela aconteceu durante entrevista à FM Coqueiros, em Sobral, em evento na noite de sexta-feira (12) com lideranças do PSB e Podemos. Com informações do CN7





Veja vídeo: