Preso em São Paulo ativista de esquerda condenado por difamar Zambelli

Zambelli reagiu armada a abordagem do ativista e também acabaria condenada.

O juiz José Fernando Steinberg, do Juizado Especial Criminal do Foro de Barra Funda, em São Paulo, determinou a prisão, em regime aberto, do jornalista Luan Araújo, devido ao não pagamento de indenização por difamar a ex-deputada Carla Zambelli. Em outubro de 2022, em uma altercação com o ativista, a então deputada apontou sua arma em uma rua de São Paulo.





No texto, o ativista de extrema-esquerda acusou Zambelli integrar uma suposta “seita de doentes de extrema-direita que a segue incondicionalmente e segue cometendo atrocidades”. Tal seita seria composta por “mercadores da morte”, escreveu o militante.





Processado pela então parlamentar, Araújo foi absolvido do crime de injúria, mas acabou condenado ao pagamento de indenização por difamação. Em valores atuais, acrescido de multas e custas processuais, o valor não pago é de pouco mais de R$ 2,2 mil.





“Com efeito, tendo em vista que o condenado, apesar de devidamente intimado, não cumpriu a prestação pecuniária imposta, nos termos do artigo 44, parágrafo 4º, do Código Penal, converto a pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, nos moldes da sentença prolatada”, escreveu o magistrado responsável pelo caso, em decisão publicada em 1º de junho.





(Diário do Poder)