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terça-feira, 2 de junho de 2026

STF vota para manter invasão em fazenda pelo MST

terça-feira, junho 02, 2026  Nenhum comentário

A ocupação da Fazenda Brasil, situada em Gravatá, no Agreste de Pernambuco, permanecerá mantida após a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) reunir votos suficientes para validar uma decisão provisória do ministro Flávio Dino que interrompeu o processo de reintegração de posse da área.

Até o momento, além do relator, os ministros Alexandre de Moraes e Cármen Lúcia se manifestaram pela manutenção da medida. O julgamento ainda aguarda o voto de Cristiano Zanin, mas a maioria necessária para confirmar a liminar já foi alcançada.

Com o posicionamento da Corte, fica preservado o cenário atual do imóvel rural, ocupado por integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) há aproximadamente 11 anos. A determinação impede a retirada dos ocupantes e também restringe qualquer ação que altere as condições existentes na área enquanto o processo estiver em análise.

A decisão alcança tanto os proprietários quanto órgãos responsáveis pelo cumprimento de medidas judiciais, vedando intervenções que possam modificar a ocupação, a estrutura instalada ou a quantidade de pessoas que vivem no local.

Ao analisar o caso, Flávio Dino considerou diretrizes já estabelecidas pelo próprio Supremo em julgamentos relacionados a conflitos fundiários coletivos. O ministro utilizou como referência uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) que definiu parâmetros para despejos e reintegrações de posse após o período crítico da pandemia da Covid-19.

O entendimento adotado busca assegurar que medidas dessa natureza observem critérios específicos de proteção social e avaliação das circunstâncias envolvendo comunidades instaladas em áreas objeto de disputa judicial.

Com a confirmação da liminar pela maioria da Primeira Turma, a permanência dos ocupantes na Fazenda Brasil segue garantida até que haja uma nova decisão sobre o caso.

Via portal Folha do Estado

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