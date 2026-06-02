STF vota para manter invasão em fazenda pelo MST

A ocupação da Fazenda Brasil, situada em Gravatá, no Agreste de Pernambuco, permanecerá mantida após a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) reunir votos suficientes para validar uma decisão provisória do ministro Flávio Dino que interrompeu o processo de reintegração de posse da área.





Até o momento, além do relator, os ministros Alexandre de Moraes e Cármen Lúcia se manifestaram pela manutenção da medida. O julgamento ainda aguarda o voto de Cristiano Zanin, mas a maioria necessária para confirmar a liminar já foi alcançada.





Com o posicionamento da Corte, fica preservado o cenário atual do imóvel rural, ocupado por integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) há aproximadamente 11 anos. A determinação impede a retirada dos ocupantes e também restringe qualquer ação que altere as condições existentes na área enquanto o processo estiver em análise.





A decisão alcança tanto os proprietários quanto órgãos responsáveis pelo cumprimento de medidas judiciais, vedando intervenções que possam modificar a ocupação, a estrutura instalada ou a quantidade de pessoas que vivem no local.





Ao analisar o caso, Flávio Dino considerou diretrizes já estabelecidas pelo próprio Supremo em julgamentos relacionados a conflitos fundiários coletivos. O ministro utilizou como referência uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) que definiu parâmetros para despejos e reintegrações de posse após o período crítico da pandemia da Covid-19.





O entendimento adotado busca assegurar que medidas dessa natureza observem critérios específicos de proteção social e avaliação das circunstâncias envolvendo comunidades instaladas em áreas objeto de disputa judicial.





Com a confirmação da liminar pela maioria da Primeira Turma, a permanência dos ocupantes na Fazenda Brasil segue garantida até que haja uma nova decisão sobre o caso.





Via portal Folha do Estado