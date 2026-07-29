Criminosos barram realização de velório de homem executado na Washington Soares

O enterro de José Jardel Rocha Lima, de 30 anos, executado na avenida Washington Soares, em Fortaleza, precisou de escolta policial nesta quarta-feira (29), após criminosos impedirem a realização do velório.





A família havia marcado o velório para a manhã desta quarta, no bairro Conjunto São Miguel. Quando a funerária chegou ao local, familiares foram informados de que integrantes de organização criminosa não permitiram a cerimônia no bairro.





Com isso, a família decidiu levar o corpo diretamente para um cemitério na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O cortejo e o sepultamento foram acompanhados por policiais do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRAIO), que fizeram patrulhamento e revistas na área para garantir a segurança.





José Jardel foi morto na manhã de terça-feira (28), por volta das 6h15, no cruzamento das avenidas Washington Soares com Ministro José Américo. Ele estava em uma motocicleta e parou no semáforo quando foi abordado por dois homens em outra moto, que atiraram e fugiram.





A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o caso é investigado como homicídio doloso pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).





Fonte: CN7