Dívida pública federal sobe em junho e chega a R$ 9,26 trilhões

No Brasil, a Dívida Pública Federal (DPF) teve um crescimento de 2,61%, atingindo R$ 9,268 trilhões. Os números são referentes ao mês de junho e foram divulgados, nesta quarta-feira (29), pelo Tesouro Nacional.





Em junho, a Dívida Pública Mobiliária Federal interna (DPMFi) teve seu estoque ampliado em 2,63%, passando para R$ 8,920 trilhões. O avanço tem relação com a emissão líquida, no valor de R$ 143,3 bilhões, e com a apropriação positiva de juros, no valor de R$ 85,16 bilhões.





Instituições financeiras continuaram como as maiores detentoras da DPMFi, com 31,8% de participação no estoque. Em seguida estão os fundos de previdência (22,5%) e os fundos de investimento (22,0%).





A projeção do Tesouro Nacional considera que a Dívida Pública Federal terminará o ano de 2026 numa faixa entre R$ 9,7 trilhões e R$ 10,3 trilhões.



