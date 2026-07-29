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quarta-feira, 29 de julho de 2026

Dívida pública federal sobe em junho e chega a R$ 9,26 trilhões

quarta-feira, julho 29, 2026  Nenhum comentário

No Brasil, a Dívida Pública Federal (DPF) teve um crescimento de 2,61%, atingindo R$ 9,268 trilhões. Os números são referentes ao mês de junho e foram divulgados, nesta quarta-feira (29), pelo Tesouro Nacional.

Em junho, a Dívida Pública Mobiliária Federal interna (DPMFi) teve seu estoque ampliado em 2,63%, passando para R$ 8,920 trilhões. O avanço tem relação com a emissão líquida, no valor de R$ 143,3 bilhões, e com a apropriação positiva de juros, no valor de R$ 85,16 bilhões.

Instituições financeiras continuaram como as maiores detentoras da DPMFi, com 31,8% de participação no estoque. Em seguida estão os fundos de previdência (22,5%) e os fundos de investimento (22,0%).

A projeção do Tesouro Nacional considera que a Dívida Pública Federal terminará o ano de 2026 numa faixa entre R$ 9,7 trilhões e R$ 10,3 trilhões.

Fonte: Pleno News

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