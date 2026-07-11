Em carta, Bolsonaro pede que "diferenças sejam deixadas de lado"

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu a visita do filho Flávio, neste sábado (11/7), e escreveu carta sobre o cenário político no país. Senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ) divulgou carta escrita pelo pai, Jair Bolsonaro (PL), que trata do cenário político do país. No documento, o ex-presidente coloca Flávio como porta-voz e pede que apoiadores deixem “diferenças de lado” em prol da candidatura do filho.





“O momento é de arregaçar as mangas, deixarmos de lado as possíveis diferenças e cada um se empenhar pelo nosso pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro, a melhor opção para livrarmos o Brasil da corrupção, da violência e do empobrecimento”, diz a carta.





O ex-presidente também frisou o apoio à pré-candidatura do filho, ressaltando a confiança em Flávio para “resgatar o Brasil”.





“Meu pré-candidato, creio o seu também, meu porta-voz, no qual confio para resgatar o Brasil e nos conduzir para a paz e a prosperidade”, escreveu Bolsonaro.





Neste sábado (11/7), Flávio visitou Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar após ser condenado por liderar tentativa de golpe de Estado no país. A carta escrita pelo ex-presidente foi lida pelo senador em transmissão ao vivo.





Durante a live, Flávio Bolsonaro citou “ataques orquestrados” que teriam o objetivo de boicotar sua candidatura.





“Isso [a carta] é muito importante para evitar que existam falas conflituosas ou direções diferentes que, porventura, alguém possa estar seguindo em paralelo à nossa pré-campanha”, pontuou.





Com informações do portal Metrópoles