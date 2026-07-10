Inteligência de Israel aponta suposto plano do Irã para matar Trump

A inteligência de Israel identificou, segundo fontes ouvidas pela CNN Internacional, um suposto plano do Irã para assassinar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. As informações teriam sido reunidas em um relatório entregue ao líder norte-americano.





De acordo com a reportagem, integrantes do governo dos Estados Unidos levantaram a possibilidade de que o documento israelense também tenha como objetivo influenciar as decisões de Trump sobre a política adotada em relação ao Irã.





Na quarta-feira (9), o presidente americano afirmou que acredita ser alvo de ameaças de autoridades iranianas. Durante uma declaração, Trump disse que estaria incluído em listas de possíveis alvos e afirmou que considera os líderes do país uma ameaça.





A suposta descoberta ocorre em um momento de aumento das tensões entre Estados Unidos e Irã, após uma nova sequência de ataques envolvendo os dois países.





As ações militares norte-americanas, que representaram uma ruptura de um cessar-fogo que estava em vigor há algumas semanas, teriam sido uma resposta a supostos ataques iranianos contra embarcações no Estreito de Ormuz.





Em reação à ofensiva, forças iranianas realizaram ataques contra instalações e posições dos Estados Unidos localizadas no Bahrein e no Kuwait, ampliando a crise diplomática e militar entre as nações.





Via portal Folha do Estado