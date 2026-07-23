SINE/IDT Sobral divulga vagas de emprego; confira a lista completa de oportunidades

Vagas para o público em geral (76)
- Abastecedor de caldeira – 01 vaga
- Agente de vendas de serviços – 01 vaga
- Ajudante de açougueiro (comércio) – 01 vaga
- Alinhador veicular – 01 vaga
- Analista contábil – 01 vaga
- Analista de laboratório químico – 01 vaga
- Assistente administrativo – 02 vagas
- Atendente do setor de hortifrutigranjeiros – 02 vagas
- Auxiliar administrativo – 01 vaga
- Auxiliar de cozinha – 01 vaga
- Auxiliar de limpeza – 05 vagas
- Auxiliar de manutenção predial – 01 vaga
- Auxiliar de marceneiro – 01 vaga
- Auxiliar de mecânico de autos – 04 vagas
- Bombeiro hidráulico – 01 vaga
- Carpinteiro – 01 vaga
- Carpinteiro (obras) – 02 vagas
- Carregador (armazém) – 01 vaga
- Churrasqueiro – 01 vaga
- Confeiteiro – 02 vagas
- Consultor de vendas – 04 vagas
- Cozinheiro geral – 02 vagas
- Cuidador de idosos – 01 vaga
- Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) – 02 vagas
- Embalador, a mão – 01 vaga
- Encarregado de crédito e cobrança – 01 vaga
- Encarregado de manutenção – 01 vaga
- Estoquista – 04 vagas
- Faturista – 01 vaga
- Ferreiro – 01 vaga
- Ferreiro armador na construção civil – 01 vaga
- Fiel de depósito – 01 vaga
- Forneiro de padaria – 01 vaga
- Garçom – 01 vaga
- Gerente de farmácia – 01 vaga
- Gerente de posto de venda – 01 vaga
- Marceneiro – 01 vaga
- Mecânico de manutenção de ônibus – 01 vaga
- Monitor de sistemas eletrônicos de segurança interno – 01 vaga
- Motorista entregador – 02 vagas
- Motorista operacional de guincho – 01 vaga
- Operador de caixa – 01 vaga
- Operador de empilhadeira – 01 vaga
- Operador eletromecânico – 01 vaga
- Pedreiro – 01 vaga
- Promotor de vendas – 01 vaga
- Repositor em supermercados – 01 vaga
- Servente de obras – 01 vaga
- Vaqueiro – 02 vagas
- Vendedor de comércio varejista – 01 vaga
- Vendedor interno – 04 vagas
- Vendedor porta a porta – 01 vaga
Total: 76 vagas
Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD) – 36
- Alimentador de linha de produção – 30 vagas
- Armador de estrutura de concreto – 01 vaga
- Auxiliar de cozinha – 01 vaga
- Auxiliar de limpeza – 01 vaga
- Zelador – 03 vagas
Total: 36 vagas
Fonte: https://idt.org.br/vagas-disponiveis
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