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quinta-feira, 23 de julho de 2026

SINE/IDT Sobral divulga vagas de emprego; confira a lista completa de oportunidades

quinta-feira, julho 23, 2026  Nenhum comentário

Vagas para o público em geral (76)

  • Abastecedor de caldeira – 01 vaga
  • Agente de vendas de serviços – 01 vaga
  • Ajudante de açougueiro (comércio) – 01 vaga
  • Alinhador veicular – 01 vaga
  • Analista contábil – 01 vaga
  • Analista de laboratório químico – 01 vaga
  • Assistente administrativo – 02 vagas
  • Atendente do setor de hortifrutigranjeiros – 02 vagas
  • Auxiliar administrativo – 01 vaga
  • Auxiliar de cozinha – 01 vaga
  • Auxiliar de limpeza – 05 vagas
  • Auxiliar de manutenção predial – 01 vaga
  • Auxiliar de marceneiro – 01 vaga
  • Auxiliar de mecânico de autos – 04 vagas
  • Bombeiro hidráulico – 01 vaga
  • Carpinteiro – 01 vaga
  • Carpinteiro (obras) – 02 vagas
  • Carregador (armazém) – 01 vaga
  • Churrasqueiro – 01 vaga
  • Confeiteiro – 02 vagas
  • Consultor de vendas – 04 vagas
  • Cozinheiro geral – 02 vagas
  • Cuidador de idosos – 01 vaga
  • Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) – 02 vagas
  • Embalador, a mão – 01 vaga
  • Encarregado de crédito e cobrança – 01 vaga
  • Encarregado de manutenção – 01 vaga
  • Estoquista – 04 vagas
  • Faturista – 01 vaga
  • Ferreiro – 01 vaga
  • Ferreiro armador na construção civil – 01 vaga
  • Fiel de depósito – 01 vaga
  • Forneiro de padaria – 01 vaga
  • Garçom – 01 vaga
  • Gerente de farmácia – 01 vaga
  • Gerente de posto de venda – 01 vaga
  • Marceneiro – 01 vaga
  • Mecânico de manutenção de ônibus – 01 vaga
  • Monitor de sistemas eletrônicos de segurança interno – 01 vaga
  • Motorista entregador – 02 vagas
  • Motorista operacional de guincho – 01 vaga
  • Operador de caixa – 01 vaga
  • Operador de empilhadeira – 01 vaga
  • Operador eletromecânico – 01 vaga
  • Pedreiro – 01 vaga
  • Promotor de vendas – 01 vaga
  • Repositor em supermercados – 01 vaga
  • Servente de obras – 01 vaga
  • Vaqueiro – 02 vagas
  • Vendedor de comércio varejista – 01 vaga
  • Vendedor interno – 04 vagas
  • Vendedor porta a porta – 01 vaga

Total: 76 vagas

Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD) – 36

  • Alimentador de linha de produção – 30 vagas
  • Armador de estrutura de concreto – 01 vaga
  • Auxiliar de cozinha – 01 vaga
  • Auxiliar de limpeza – 01 vaga
  • Zelador – 03 vagas

Total: 36 vagas

Fonte: https://idt.org.br/vagas-disponiveis

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