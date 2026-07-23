Curso de Medicina do UNINTA abre inscrições para o XIII Outubro Acadêmico

O curso de Medicina do Centro Universitário Inta (UNINTA), por meio do Núcleo de Ciências Médicas Dr. Thomaz Corrêa Aragão (NUCIM), abriu, nesta segunda-feira (20/07), as inscrições para o XIII Outubro Acadêmico, que será realizado entre os dias 28 e 30 de outubro de 2026. Os interessados poderão se inscrever até o dia 28 de outubro. Já a submissão de resumos científicos estará aberta de 3 de agosto a 8 de setembro, período destinado aos estudantes que desejam apresentar seus trabalhos. As inscrições devem ser realizadas por meio da plataforma Even3, no endereço: https://www.even3.com.br/xiii-outubro-academico-757210





Consolidado como um dos principais eventos científicos do curso de Medicina, o Outubro Acadêmico reúne estudantes, professores e pesquisadores em um ambiente voltado à produção, divulgação e compartilhamento do conhecimento. Ao longo de treze edições, a iniciativa vem fortalecendo a integração entre ensino, pesquisa e extensão, incentivando a produção científica, a troca de experiências e o protagonismo estudantil.





As atividades serão realizadas ao longo de três dias: no dia 28 de outubro, no turno da noite, e nos dias 29 e 30 de outubro, no turno da tarde.





Com o tema “Tecnologia em Saúde: inovação no cuidado”, a edição de 2026 promoverá reflexões sobre o impacto das novas tecnologias na assistência à saúde, na educação médica e na pesquisa científica. A abertura será marcada por uma mesa-redonda dedicada aos desafios e às oportunidades da inovação no cenário contemporâneo da saúde.





Além da mesa-redonda de abertura, a programação contará com oficinas temáticas e apresentações de trabalhos científicos nas modalidades de comunicação oral e pôster, proporcionando aos participantes a oportunidade de divulgar pesquisas, compartilhar experiências e ampliar o diálogo acadêmico.