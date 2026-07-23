ESPAÇO DO INTERNAUTA: Cliente relata falta de comunicação e atraso na entrega de mercadoria

Relato de uma experiência de compra:





"Gostaria de relatar uma situação que venho enfrentando para alertar outras pessoas e, quem sabe, conseguir uma solução.





No mês de abril deste ano, adquiri uma mercadoria em um estabelecimento comercial, acreditando que todo o processo de aquisição e entrega ocorreria dentro de um prazo razoável. O produto foi integralmente pago.





No entanto, até a presente data, a mercadoria ainda não foi entregue. Além disso, no dia 12 de junho enviei uma mensagem pelo WhatsApp para o contato que recebeu toda a documentação necessária para o processo, mas a mensagem sequer foi respondida até o momento.





Não citarei o nome do estabelecimento, pois meu objetivo não é expor ninguém, mas apenas registrar minha insatisfação com a falta de retorno e a demora na conclusão da compra. Espero que a situação seja resolvida o quanto antes e que haja uma comunicação mais transparente com os clientes.





Fica o alerta para que os consumidores sempre guardem todos os comprovantes de pagamento, conversas e documentos relacionados às suas compras, pois esses registros podem ser importantes caso seja necessário buscar os meios legais para garantir seus direitos."