Brasil manifesta “preocupação” com fala do ditador da Nicarágua

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) afirmou, por meio de nota divulgada nesta quinta-feira (23), que vê com “preocupação” o anúncio do presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, sobre o fim das eleições no país.





A nota ainda destaca que a “realização de eleições livres, periódicas, plurais e transparentes é um dos esteios da democracia, valor com que o Brasil tem um profundo compromisso.” Por fim, a nota pede que as autoridades do país assegurem ao povo direito de escolher os seus governantes.





O ditador nicaraguense está poder há quase 20 anos, e novas eleições eram previstas no país em 2027.





– Esqueçam, aqui não haverá mais eleições para que assim tentem tomar o governo e tomar o poder – declarou Ortega ao referir-se aos seus opositores.





A fala ocorreu no aniversário da Revolução Sandinista no último domingo (19).





*AE