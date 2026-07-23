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quinta-feira, 23 de julho de 2026

Brasil manifesta “preocupação” com fala do ditador da Nicarágua

quinta-feira, julho 23, 2026  Nenhum comentário

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) afirmou, por meio de nota divulgada nesta quinta-feira (23), que vê com “preocupação” o anúncio do presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, sobre o fim das eleições no país.

A nota ainda destaca que a “realização de eleições livres, periódicas, plurais e transparentes é um dos esteios da democracia, valor com que o Brasil tem um profundo compromisso.” Por fim, a nota pede que as autoridades do país assegurem ao povo direito de escolher os seus governantes.

O ditador nicaraguense está poder há quase 20 anos, e novas eleições eram previstas no país em 2027.

– Esqueçam, aqui não haverá mais eleições para que assim tentem tomar o governo e tomar o poder – declarou Ortega ao referir-se aos seus opositores.

A fala ocorreu no aniversário da Revolução Sandinista no último domingo (19).

*AE

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