Suspeito é preso com duas pistolas, drogas e mais de R$ 1,5 mil durante operação

Um homem foi preso na tarde deste domingo (19) durante uma operação da Comando Tático Motorizado (COTAM) na comunidade Oitão Preto, no bairro Moura Brasil, em Fortaleza. A ação resultou na apreensão de duas pistolas de calibre .40, drogas, munições, balanças de precisão e mais de R$ 1,5 mil em dinheiro, material que, segundo a Polícia Militar, seria proveniente da comercialização de entorpecentes. Cumprimentoda lei





De acordo com a corporação, equipes da COTAM realizavam patrulhamento na Travessa João Felipe após diversas denúncias de tráfico de drogas na região. Durante a incursão, os policiais avistaram um suspeito identificado como Kaio Rabelo Pereira, de 18 anos, que tentou fugir ao perceber a presença das equipes e correu em direção a uma residência.





Ainda segundo a PM, o suspeito caiu durante a fuga e foi alcançado pelos militares. Na abordagem, uma pistola calibre .40, equipada com mira a laser, foi encontrada com ele. Em seguida, após buscas no imóvel, os policiais localizaram uma segunda arma de fogo, outra pistola, também de calibre .40.





Além das armas, foram apreendidos 31 munições calibre .40, 52 gramas de maconha, 115 gramas de crack, duas balanças de precisão, quatro pacotes de sacos utilizados para embalar drogas, três carregadores de pistola e R$ 1.532,70 em espécie, distribuídos entre cédulas e moedas.





O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à 7ª Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.





CN7