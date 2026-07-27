Total de visualizações

DETETIVE PARTICULAR - NÃO FIQUE NA DÚVIDA

CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

 

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

segunda-feira, 27 de julho de 2026

ÚLTIMA HORA: Hackers ameaçam derrubar Starlink, e resposta de Elon Musk viraliza nas redes

segunda-feira, julho 27, 2026  Nenhum comentário

Um grupo de hackers anunciou às 3h da manhã: "Bloqueamos todas as estações terrestres Starlink do mundo. Pague US$ 500 milhões em Bitcoin ou o mundo ficará offline!"

Elon Musk respondeu às 3h01: "Verifique seu firmware. Enquanto você escrevia essa nota de resgate,🚀 Elon Musk respondeu às 3h01: "Verifique seu firmware. Enquanto você escrevia essa nota de resgate, a Neural-Auto-Patch lançou uma microatualização que redirecionou toda a sua operação para um satélite sem saída em órbita profunda. Obrigado por testar nossa correção."

Fonte: @Trumpspoof__

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 