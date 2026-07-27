Um grupo de hackers anunciou às 3h da manhã: "Bloqueamos todas as estações terrestres Starlink do mundo. Pague US$ 500 milhões em Bitcoin ou o mundo ficará offline!"





Elon Musk respondeu às 3h01: "Verifique seu firmware. Enquanto você escrevia essa nota de resgate,🚀 Elon Musk respondeu às 3h01: "Verifique seu firmware. Enquanto você escrevia essa nota de resgate, a Neural-Auto-Patch lançou uma microatualização que redirecionou toda a sua operação para um satélite sem saída em órbita profunda. Obrigado por testar nossa correção."





Fonte: @Trumpspoof__