Balanço parcial aponta 42 mortes violentas no último fim de semana de janeiro

Ao menos, 32 pessoas foram assassinadas no fim de semana no Ceará. O balanço, que ainda é parcial, revela que entre a última sexta-feira (27) e o começo da madrugada de hoje (30), foram registrados 13 homicídios e latrocínios em Fortaleza, seis na Região Metropolitana, e mais 13 casos no Interior. Já os acidentes de trânsito causaram 10 mortes. No total, 42 mortes violentas no período.





Em Fortaleza, os 13 assassinatos aconteceram nos seguintes bairros: Henrique Jorge, Cristo Redentor, Vila Manoel Sátiro, Paupina (duplo homicídio), Passaré, Serrinha, Praia do Futuro, Papicu, João XXIII, Edson Queiroz, Itaoca e Conjunto Esperança.





Na Região Metropolitana de Fortaleza foram registrados seis assassinatos, sendo três casos em Maracanaú (Pajuçara, Acaracuzinho e Alto Alegre II), Aquiraz e dois em Caucaia (Estrada da Jandaiguaba e Pirapora).





Sertão





No Interior Norte, cinco registros de homicídios ocorreram nos Municípios de Itatira (Distrito Lagoa do Mato), Boa Viagem (Bairro Várzea do Canto), Sobral, Camocim e em Irauçuba





Já no Interior Sul, foram oito assassinatos nos Municípios de Limoeiro do Norte (2 casos), Campos Sales, Quixadá, Jardim, Quixeré, Barbalha, Barbalha e Juazeiro do Norte.





Acidentes





Dez pessoas morreram em acidentes nos Municípios de Fortaleza(Capital), Independência (dois casos), Acopiara, Catarina, Mauriti, Icó, Mombaça, Cascavel e Tauá.