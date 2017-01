Batata frita é melhor para a saúde do que a cozida, diz estudo

Já pode se preparar para dar aquela escapada da dieta no fim de semana porque um estudo da Universidade de Granada, na Espanha, descobriu que batata frita é mais benéfica à saúde do que a cozida. Pois é, mas claro que tem um ‘porém’. Para trazer mais vantagens ao corpo, a fritura deve ser feita em azeite extra-virgem.





Vegetais crus como batata, abóbora, berinjela e tomate são cheios de fenóis, grupo de oxidantes associados à prevenção de doenças degenerativas, assim como vitaminas C, E e betacarotenos. Testando formas diferentes de preparo, como fritar mergulhando em azeite extra-virgem, cozinhar em água, cozinhar em água com óleo e saltear.





Dessa forma, descobriram que a quantidade de fenóis não muda muito quando a batata e outros vegetais são cozidos. Quando aliados ao azeite extra-virgem, no entanto, a quantidade de fenóis dá um salto. Claro que as calorias e gorduras também aumentaram, mas, segundo os pesquisadores, a descoberta leva à conclusão de que nem toda fritura é completamente ruim. No caso da batata frita na forma citada acima, ela se torna muito mais eficiente na prevenção de câncer, diabetes e outras doenças degenerativas do que a versão cozida.





Via jc.ne10.uol.com.br