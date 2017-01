Ceará é o terceiro do Brasil com maior número de bandidos do PCC, diz Ministério Público de São Paulo

Criminosos da facção estão em guerra com o Comando Vermelho e outras quadrilhas em todo o País.





De acordo com o Centro de Segurança Institucional e Inteligência do Ministério Público de São Paulo, o Ceará é o terceiro estado brasileiro com o maior número de criminosos filiados ao Primeiro Comando da Capital (PCC).





Ssão 1.396 bandidos cearenses batizados na facção, perdendo apenas para São Paulo (7.000 filiados) e Paraná (2.100 filiados).





Entretanto, levando-se em consideração a relação entre o número de bandidos filiados ao PCC e as populações desses três estados, calculando-se os índices por 100 mil habitantes, obtemos as seguintes informações:





São Paulo - 15,64 filiados ao PCC / 100 mil habitantes





Paraná - 18,68 filiados ao PCC / 100 mil habitantes





Ceará - 15,57 filiados ao PCC / 100 mil habitantes





Observem que, não obstante o PCC ter surgido em São Paulo no início da década de 1990 e lá estarem os seus principais líderes, a taxa de filiados ao PCC por 100 mil habitantes do Ceará é quase a mesma de São Paulo.





Esta informação é muito importante para a Segurança Pública e, principalmente, para a gestão do sistema penitenciário do Estado. Há de se levar em conta que por aqui também atuam as facções Família do Norte, Sindicato do Crime e Guardiões do Estado, todos estes operando em "sociedade" com o Comando Vermelho, que nos últimos meses batizou dezenas de novos integrantes em todo o Ceará e está em guerra declarada contra o PCC.