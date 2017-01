Domingos Filho tomará posse amanhã no TCM

Está confirmada para esta sexta-feira (6), a posse do novo presidente do Tribunal de Contas dos Municípios ( TCM ), Domingos Filho, A solenidade de posse está marcada para as 9h, na sede do órgão, no Cambeba. Domingos e os demais exercerão mandados durante o biênio 2017/2018. Os eleitos no último dia primeiro dezembro do ano passado (2016), são: presidente – Domingos Gomes de Aguiar Filho; vice-presidente – Manoel Veras e corregedor da Corte, o conselheiro Pedro Ângelo.





O conselheiro Domingos Filho recebe o carinho de amigos, da esposa Patrícia Aguiar e de seu filho, deputado federal Domingos Neto. Mulher e filho são, respectivamente, os presidentes estaduais do PMB e PSD. Ela acaba de passar a Prefeitura de Tauá ao grupo adversário liderado pelo deputado Audic Mota, que ganhou as eleições municipais com o médico Carlos Windson – que ela havia derrotado em 2012.





A solenidade está sendo esperada com bastante entusiasmo, principalmente por parte dos que assistiram à deprimente orquestração feita pelo ex-governador Cid Gomes e aliados, tentando acabar com o TCM pelo simples fato de barrar a ascensão de ex-aliados, no caso o próprio Domingos e o líder político camocinense, Francisco Aguiar.





Aguarda-se, portanto, uma solenidade bastante movimentada e prestigiada, tendo em vista a importância do Tribunal no contexto da vida pública cearense. É de responsabilidade do TCM, não apenas a fiscalização e emissão de pareceres às contas dos municípios, mas, a própria qualificação dos membros da gestão municipal, notadamente, os próprios prefeitos, secretários e outros que exerçam cargos de confiança no âmbito local, isso, valendo de Abaiara a Viçosa do Ceará, inclusive, a capital, Fortaleza.