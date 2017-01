Ex-morador de Sobral, Whindersson Nunes compra carro de luxo e ostenta na web

Ex-morador de Sobral, o youtuber com mais seguidores no Brasil, Whindersson Nunes comemorou seus 22 anos nesta quinta-feira (5) comprando um "presentinho" nada barato: um carro de luxo. Ele publicou em seu perfil no Instagram uma foto sentado em frente a seu mais novo mimo, uma Jaguar importada.





"Eu queria chegar pro Whindersson de 2010 e levar ele para dar uma volta no carro novo que ele se deu de aniversário em 2017! E dizer que deu tudo certo, que está dando certo! Que estamos conseguindo! Que nós vamos além! Que o falador fala fala fala, mas só cresce a língua, o invejoso só aumenta a inveja. 22 anos!", escreveu Whindersson na rede social.





"Parabéns Whindersson, feliz aniversário, que Deus continue com a mão estendida sobre ti, eu sei de tudo que você passou e vai passar, toma que é teu, você merece!", completou.