Fim de semana registra 22 assassinatos e cinco mortes em acidentes. Balanço é parcial

Vinte e sete pessoas morreram de forma violenta neste fim de semana, no Ceará. O balanço ainda é parcial e aponta o registro de, ao menos, 22 casos de homicídios e latrocínios (roubos seguidos de morte), além de cinco óbitos em acidentes de trânsito.





Os registros policiais dos 22 homicídios registrados entre a última sexta-feira (13) e o começo da noite do dominho (15), apontam três casos na Capital, sete na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e mais 12 crimes de morte no Interior (um na Região Norte e 11 na Sul).

Paloma Cristina Nunes, 18; e Juliane Lairle da Silva, 22, foram assassinadas em Limoeiro

Em Fortaleza, três pessoas foram mortas nos bairros Serrinha (Avenida Dedé Brasil), Jardim Guanabara (Rua Cecil Salgado) e Barra do Ceará (Travessa Santa Rita).





Na Região Metropolitana de Fortaleza, foram sete homicídios nos seguintes Municípios: Pacatuba, com dois casos (no distrito da Pavuna e no bairro Alto São João); Maracanaú com dois crimes (Distrito de Pajuçara e no bairro Piratininga), um em Aquiraz (localidade Jenipapeiro), Eusébio (no bairro Coité) e um caso em Caucaia (no Parque Tabapuá).





Acidentes





Ao menos, cinco pessoas morreram em acidentes de trânsito nas últimas 72 horas. Um deles ocorreu na localidade de Ladeira do Búzio, na zona rural do Município de Alcântaras (a 255Km de Fortaleza), onde Jerry Lúcio Brandão, 37 anos, morreu ao sofrer uma violenta queda de sua motocicleta. O desastre aconteceu na rodovia estadual CE-241, na tarde de sexta-feira (13).





Uma mulher que trafegava em uma motocicleta sofre uma queda e foi atropelada por um ônibus, tendo morte instantânea, na noite de sexta-feira, na Avenida Valparaíso, no Conjunto Palmeiras, em Jangurussu, zona sul da Capital.





Outro motoqueiro morreu de forma semelhante, ao ser colhido por um ônibus, na Avenida Coronel Carvalho, na Barra do Ceará, na zona Oeste de Fortaleza.





Francisco Célio de Oliveira Lima morreu também ao sofrer uma queda de sua motocicleta na estrada que liga os Municípios de Limoeiro do Norte e Quixeré, no Vale do Jaguaribe.





Outro acidente fatal ocorreu na CE-090, nas imediações do Trevo de acesso ao Município de Paracuru, no litoral Oeste (a 100Km de Fortaleza).