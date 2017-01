Suspeito de matar vereador em Itarema é encontrado

O homem estava próximo a um shopping. O crime ocorreu há um ano.

Foi encontrado nesta quarta-feira (25), o suspeito de matar o vereador de Itarema, José Marcondes Rodrigues, assassinado em janeiro do ano passado, na Praia da Almofala, no litoral Oeste do Ceará. O homem foi encontrado próximo a um shopping no bairro Papicu, em Fortaleza.





O suspeito, identificado como José Diogo de Oliveira Santos (26), tinha mandado de prisão em aberto e responde judicialmente por vários crimes.





O crime ocorreu em janeiro do ano passado, quando Marcondes estava em uma barraca de praia. Segundo a Polícia Militar, o vereador foi abordado pelos criminosos, que estavam em uma moto. Os criminosos pegaram seus pertences e em seguida, dispararam contra a vítima.





Ainda em janeiro do ano passado, três suspeitos foram capturados próximo a um matagal onde o crime aconteceu. Na época, dois homens foram presos e um adolescente foi apreendido. O grupo foi reconhecido por testemunhas. Os três foram encaminhados à Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no Bairro de Fátima, em Fortaleza.





O parlamentar, filiado ao Partido Republicano Brasileiro (PRB), ainda era empresário.