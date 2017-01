TRAGÉDIA: Bebê morre eletrocutado ao colocar cabo de celular na boca!

Mãe limpava o quarto quando ouviu barulho e pensou que filho tinha caído.



Um bebê de 7 meses morreu eletrocutado em um residência do bairro Angelim I, Zona Sul de Teresina. A suspeita é que a criança tenha recebido uma descarga elétrica quando colocou o cabo de um celular que estava conectado a uma tomada na boca. No momento, não havia nenhum aparelho ligado ao cabo.

Segundo informações de uma amiga da família, que não quis ser identificada, a mãe do bebê estava limpando o quarto enquanto a criança brincava na sala, quando ouviu um barulho e correu para ver o que havia ocorrido, pois achava que o filho tinha caído. Quando chegou à sala se deparou com o bebê desmaiado. A mãe saiu com a criança para a rua e pediu socorro aos vizinhos que tentaram reanimá-la.

“A mãe dele ouviu o barulho e já correu porque achava que ele tinha levado uma queda.Ela pediu ajuda para a vizinhança e chegou até a ligar para o Samu, mas eles não apareceram. Quem os levou até um hospital foi um vizinho, mas ele já chegou morto”, relatou.

De acordo com a testemunha, a mãe até então não tinha ciência de que poderia ter sido um o choque elétrico a causa da morte do menino e foi informada por profissionais do Hospital Geral do Promorar, que identificaram queimaduras na boca do bebê.



O menino foi enterrado na manhã desta terça-feira (17), às 10h.