TRAGÉDIA: MOTOTAXISTA MORRE VÍTIMA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO EM SOBRAL; VEJA O VÍDEO

Um grave acidente de trânsito deixou duas pessoas feridas e uma morta na tarde desta terça-feira, dia 17. O sinistro se deu no inicio da avenida Senador Fernandes Távora (sentido Centro ao Sinhá Sabóia).





O acontecimento envolveu três motos, uma delas teria estourado o pneu traseiro e o condutor perdeu o controle causando o acidente.





LAMENTÁVEL





Perdeu a vida um trabalhador do sistema de mototáxi de Sobral, um cidadão identificado por ''Vereador'', de bata 725, que residia no bairro Alto do Cristo, em Sobral.





As outras vítimas foram socorridas para o hospital Santa Casa, onde recebe os tratamentos médicos.





Várias ambulâncias do SAMU estiveram no local, bem como uma equipe da PRF realizando os procedimentos cabíveis.