UTILIDADE PÚBLICA: VOCÊ NÃO PRECISA SAIR DE CASA PARA FAZER UM BOLETIM DE OCORRÊNCIA

No estado do Ceará é possível fazer um Boletim de Ocorrência pela internet, com isso o cidadão não precisa mais se dirigir até uma delegacia de polícia para fazer o registro da ocorrência.





Tipos de Boletins que podem ser registrados pela internet:





-Extravio de objetos, documentos, celulares ou dinheiro;

-Acidente de trânsito com danos materiais mas sem vítimas;

-Furto de objetos, celulares, documentos, etc (sem violência física ou ameaça);

- Roubo a pessoa;

- Roubo a residência;

- Dano de patrimônio;

- Injúria;

- Calúnia;

- Difamação;

- Desaparecimento de pessoa;

- Violação de domicílio.





O B.O gerado pela internet tem a mesma validade do emitido em uma delegacia, ele é assinado por uma autoridade policial e pode ser consultado a qualquer momento pela internet. Portanto o documento emitido pela Delegacia Eletrônica tem a mesma credibilidade dos que são emitidos na delegacia.





Acesse o site no link informado abaixo, você deverá selecionar o tipo de ocorrência que deseja registrar, em seguida você terá que preencher informações pessoais e de contato, pessoas envolvidas e detalhes do acontecido. Ao final você receberá um número de protocolo, ele é importante para que você acompanhe o andamento do Boletim de Ocorrência e realize a impressão do B.O.