VÍDEO: FIM DO MUNDO! BANDIDO TENTA ESTUPRAR CRIANÇA COM SÍNDROME DE DOWN E LINCHADO PELA POPULAÇÃO EM FORTALEZA

Um homem identificado como Nicolau da Costa de Souza, de 24 anos, foi linchado por populares na noite da última sexta-feira (6) no bairro Quintino Cunha. O jovem era suspeito de ter tentado estuprar uma criança de 10 anos com Síndrome de Down no bairro.





Nicolau, que não tinha antecedentes criminais, foi amarrado, levou várias pauladas e pedradas e não resistiu aos ferimentos. O caso aconteceu na Rua Apocalipse, no Quintino Cunha. Apesar do veredito da população sobre a condenação do rapaz, nenhum familiar da vítima registrou Boletim de Ocorrência relatando o caso à Secretaria de Segurança Pública de Defesa Social (SSPDS).





A Polícia relembra que a população nunca deve tentar fazer justiça com as próprias mãos, mas sim relatar às autoridades, para que estas tomem as providências cabíveis. A SSPDS está à procura dos suspeitos de terem espancado e matado Nicolau. Para entrar em contato e ajudar a Polícia na resolução do crime, basta ligar 190 ou 181.

Com informações da TV DiárioFoto ilustrativa