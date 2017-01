VIOLÊNCIA: Radialista morre após ser baleado em assalto

Djacy Oliveira chegou a ser socorrido para o IJF, mas não resistiu.

Morreu na manhã desta quinta-feira (12) o radialista Djacy Oliveira, 53 anos. Ele estava internado no Instituto Dr. José Frota (IJF) desde a última quarta-feira (11), quando foi baleado em um assalto no Centro da Capital.





Em nota, a Polícia Civil informou que já iniciou as investigações para identificar os autores do crime. Conforme a polícia, Djacy estava em seu estabelecimento comercial, situado entre as ruas Liberato Barroso e Padre Mororó, quando dois bandidos chegaram no local, e anunciaram um assalto. Djacir reagiu à ação criminosa e foi lesionado com um tiro. O radialista sofreu uma parada cardíaca e não resistiu.





As investigações estão a cargo do 34° Distrito Policial, no bairro Farias Brito.





Oliveira era apresentador do programa “Mundo do Trabalho” da Rádio Universitária FM.