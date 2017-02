Anitta garante: "Não precisei transar com ninguém para fazer sucesso"

A cantora Anitta, 23, foi a convidada do programa “De Cara”, da rádio FM O Dia, nesta quarta-feira (1º). Na conversa, a funkeira garantiu que precisou trabalhar muito para conseguir se tornar uma artista reconhecida pelas pessoas.





“Trabalhei muito. Não precisei transar com ninguém para conseguir cantar e fazer sucesso”, disparou a famosa. “Qualquer mulher que faz sucesso as pessoas acham isso. Nada contra. Eu só especifiquei que eu não fiz isso, mas não tenho nada com que fez”, garantiu a carioca.

Cantora diz que trabalhou muito para chegar ao estrelato (Reprodução/Instagram/@anitta)

Solteira, Anitta também afirmou que toma cuidado para não ser vista beijando em público. Segundo ela, isso nunca aconteceu. “Não aqui no Brasil”, respondeu aos risos. Sobre as novidades da sua carreira internacional, a funkeira negou que já esteja com um repertório escolhido e disse que contratou um agente para cuidar dos seus trabalhos no exterior.





Fonte: Yahoo