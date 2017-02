Cachorro prende cabeça em roda de carro

Para sorte do filhote de oito meses, bombeiros conseguiram resgatá-lo.

Estados Unidos - O dono do cãozinho Blaze teve uma grande surpresa ao encontrar o animal com a cabeça presa em uma roda de carro, na última segunda-feira, em Butte, em Montana, nos Estados Unidos. Para sorte do filhote de oito meses, os bombeiros da região conseguiram resgatá-lo.

O rapaz disse ao Corpo de Bombeiros da região que deixou o bicho sozinho no quintal por algumas horas e, quando voltou, ele estava com a cabeça agarrada à roda. A equipe de resgate contou como foi realizada a soltura de Blaze em um post no Facebook. “Com muito óleo de coco, paciência e orelhas empurradas, a cabeça foi rapidamente tirada da roda sem o uso de ferramentas", dizia um trecho da publicação.

“O cachorro ficou sem ferimentos, mas com algum inchaço no pescoço. Ele permaneceu calmo, tranquilo, e não emitiu um som sequer", explicou o bombeiro Zach Osborne que participou do resgate.





Fonte: O Dia