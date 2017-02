Chove em 26 cidades cearenses, segundo a Funceme

Previsão para esta segunda é de nebulosidade variável com chuvas isoladas em todo o Ceará.

Foram registradas chuvas em 26 cidades do Ceará no período entre as 7 horas do domingo (26) e o mesmo horário desta segunda-feira (27), de acordo com dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).





A maior precipitação aconteceu em Granja, cidade do Norte cearense, a 350 quilômetros de Fortaleza, onde foi registrada chuva de 67 milímetros. Abaiara, com 55 mm; e Groaíras, com 37 mm; registraram, respectivamente, a segunda e a terceira maiores chuvas do período, segundo o último balanço da Funceme.





Ainda segundo o órgão, São Gonçalo do Amarante, com 20 mm; Reriutaba, 14 mm fecharam a relação das cinco maiores precipitações do Estado.





Previsão





De acordo com a Funceme, a previsão para esta segunda é de nebulosidade variável com chuvas isoladas em todo o Ceará.