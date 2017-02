HOMEM É EXECUTADO A BALA NO CENTRO DE SOBRAL!

Um homem ainda não identificado foi executado a bala nas proximidades do colégio Ivonir Aguiar, no Centro de Sobral. A vítima foi alvejada com vários tiros na cabeça e morreu no local.





As informações iniciais dão conta que os acusados estavam em uma motocicleta de cor preta, e logo após o crime fugiram em rumo ignorado.





Várias viaturas da polícia estão realizando diligências no intuito de prender os meliantes. Uma equipe da Perícia Forense foi acionada para o local.





O crime aconteceu na manhã desta quarta-feira (8), por volta das 10:20h.





Mais detalhes a qualquer momento.