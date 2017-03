Garoto de 7 anos faz último pedido antes de morrer: ser enterrado com a mãe

O pequeno Filip Kwasny, de sete anos, morreu na última sexta-feira (24), após perder uma batalha contra leucemia. O último desejo do garoto comoveu: ser enterrado ao lado de sua mãe, Agnieszka, que morreu de câncer, em 2011, na Inglaterra. "Ela vai poder cuidar de mim no céu", disse o garoto.





Diagnosticado em setembro de 2016, ele passou por tratamento, mas não obteve resultado. A família realizou uma campanha de arrecadação na internet para atender o último desejo de Filip e conseguiu juntar cerca de 161 mil reais - o suficiente para construir o túmulo que ele tanto queria.





"Meu garotinho se foi, ele estará para sempre aqui no meu coração. Eu nunca vou esquecê-lo e ele sempre será amado", disse Piotr Kwasny, pai de Filip. O homem também agradeceu a todos que ajudaram na arrecadação.





Piotr sofre de hipertensão e diabetes e, por conta disso, não está apto para trabalhar, o que o deixou desesperado atrás de fundos para cuidar da doença do filho. A escola de Filip, então, ajudou no tratamento do garoto para deixá-lo o mais confortável possível no hospital.





"Eu nunca imaginei enterrar um filho, ninguém deveria morrer depois dos filhos", lamenta o pai. Segundo ele, Filip sabia que ia morrer e por isso queria estar com a amada mãe.





O pai, que casou novamente, tem mais duas filhas e dois enteados. Ele contou ao site Daily Mail que o câncer da mãe devastou Filip, que foi diagnosticado com apenas um ano de idade.





Fonte: Rede TV Uol