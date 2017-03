Lula é o "Amigo" pidão da planilha, confirma Marcelo Odebrecht em delação

Marcelo Odebrecht confirmou nos depoimentos que integram sua delação premiada que o “amigo” ou “amigo de EO” que aparece em trocas de e-mails e planilhas do grupo é mesmo Luiz Inácio Lula da Silva. A informação é da colunista Vera Magalhães, do Estadão.





Segundo ela, procuradores que acompanharam a colaboração atestam: as revelações de Odebrecht são “arrasadoras” para o petista – o que ajuda a explicar a pressa em lançar sua candidatura à Presidência em 2018. Apesar do extraordinário crescimento que o grupo experimentou nos governos do PT, Odebrecht descreve a amizade entre o pai, Emílio, e o ex-presidente como um estorvo.





De acordo com Magalhães, Marcelo descreve a amizade entre Lula e o pai, Emílio Odebrecht, como um estorvo, já que ele cederia demais aos pedidos do então presidente. A delação de Marcelo Odebrecht é fulminante também para duas outras figuras de proa do petismo: Antonio Palocci e Guido Mantega. “Os dois morrem”, resume um integrante do Ministério Público, segundo o qual “não restará outra possibilidade de defesa” para o “Italiano” (Palocci, segundo delatores) que não seja propor colaboração judicial para entregar a cadeia de comando dos favores que prestou e do dinheiro que distribuiu.