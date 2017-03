Menina de 4 anos é raptada enquanto brincava na rua no Bairro Aerolândia, em Fortaleza

Segundo testemunhas, Débora Lohanne teria sido arrastada por flanelinha para dentro da mata fechada do Rio Cocó.



Uma criança de 4 anos, identificada como Débora Lohanne, desapareceu na noite da última segunda-feira (27), na Avenida Raul Barbosa, no Bairro Aerolândia, em Fortaleza, enquanto brincava próxima a sua casa.





A mãe sentiu falta da garota, por volta das 19h, quando chamou Débora para ir jantar, mas ela não estava no lugar como de costume.





Segundo informações de uma testemunha, a garotinha estava brincando com outras crianças próxima a residência que fica localizada na Rua Alecrim, do lado da Raul Barbosa, quando um homem chegou e levou Débora pelo braço.





De acordo com moradores, um homem que trabalha com flanelinha, sem um dos braços, raptou a criança e entrou na mata fechada do Rio Cocó, e gritos da criança ainda foram ouvidos.





Logo após o sumiço da menina, a mãe e amigos acionaram a Polícia, que junto com o Corpo de Bombeiros, e também o helicóptero do Ciopaer, começaram as buscas no mato que fica próximo ao viaduto da Raul Barbosa.





Além disso, pessoas também entraram na mata fechada em busca da criança, que até o momento ainda não apareceu.