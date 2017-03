ÚLTIMA HORA: Vice-prefeito morre após cair sobre garrafa de vidro

A vítima foi socorrida, mas não resistiu. Município de Antonina do Norte decretou luto de três dias.

Francisco Eron de Matos (PDT), morreu nesta segunda-feira (6), após complicações de um corte que atingiu a veia femoral, após um acidente em uma festa de aniversário no final de semana. O vice-prefeito de Antonina do Norte, 473 km de Fortaleza se sentou em uma cadeira plástico e ela quebrou, resultando na queda.





Embaixo da cadeira tinha uma garrafa de vidro. Com o impacto, ela quebrou e cacos de vidro perfuraram uma veia no braço do político. Com uma hemorragia, foi socorrido para o hospital do município. Devido à gravidade foi transferido para o Hospital Regional do Cariri. O vice-prefeito passou por cirurgia e após uma parada cardíaca, faleceu.





O corpo de Eron foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Juazeiro do Norte. Após a autópsia será liberado para o velório e sepultamento. Em Antonina do Norte foi decretado luto de três dias.