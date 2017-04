Jovem contrai HIV após dividir equipamento de manicure

Uma mulher de 22 anos foi diagnosticada com HIV depois de ter feito as unhas usando equipamentos de manicure compartilhados. De acordo com cientistas entrevistados pelo site DailyMail, apesar de a Aids ser transmitida principalmente por via sexual, o HIV também pode ser contraído por meio de alicates, agulhas ou qualquer material cortante infectado.





Segundo os médicos, a jovem não tinha nenhum dos fatores de risco habituais para contrair o vírus, a não ser o fato de ter compartilhado esses equipamentos com um primo soropositivo anos atrás. Após exames, os especialistas descobriram que a paciente havia contraído o vírus há dez anos.





Segundo o dr. Brian Foley, o acontecimento não deve provocar pânico e deixar as pessoas com medo de entrar em contato com portadores do vírus.





― O HIV não é transmitido pelo contato casual, como o compartilhamento de utensílios de cozinha. Esta transmissão que aconteceu por meio do equipamento de manicure é um evento muito raro.





No entanto, o médico aponta que o caso deve ser tomado como exemplo para que o compartilhamento de objetos cortantes sejam feitos com mais cuidado.





― As pessoas devem ter consciência de que compartilhar quaisquer utensílios que possam conter sangue de outras pessoas traz consigo um risco de transmissão de vírus, como a hepatite C e o HIV.





R7