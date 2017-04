O corpo de Francisco Grijalba de Oliveira Gomes foi encontrado na noite desta segunda-feira (17), em um matagal no bairro Morada dos Ventos.





Uma equipe da Perícia forense realizou os trabalhos periciais e recolheu o corpo para ser necropsiado no IML. Também estiveram no local do achado de cadáver: Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Polícia Civil.





Mais detalhes a qualquer momento.