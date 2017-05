Aeronave com corpo do cantor Belchior chega a Sobral

O músico será velado, em Sobral, no Theatro São João, de 7h às 10h desta segunda-feira (1º); de lá, será trazido a Fortaleza para outro velório, no Centro Dragão do Mar.

Aeronave que trouxe o corpo de Belchior transportava também seis familiares: duas irmãs - Lília e Ângela Belchior - além de sobrinhos - Foto: Marcelino Júnior.





O avião com o corpo do cantor cearense Belchior chegou ao Aeroporto Coronel Virgílio Távora, em Sobral, por volta das 6h15 desta segunda-feira (1º). Além do corpo do cantor, a aeronave transportava seis familiares: duas irmãs - Lília e Ângela Belchior - além de sobrinhos. Todos estavam acompanhados do secretário de Cultura do Estado, Fabiano Piúba.





Ângela Belchior disse que a morte do cantor pegou a todos de surpresa, que fazia tempo que ele não dava notícias. Belchior não revia os parentes há cerca de onze anos.





"Apesar dos anos sem rever os parentes, nós nos amávamos e escolhemos por tê-lo nesse último momento eu sua cidade, que é Sobral. Após o velório aqui, seguimos para Fortaleza, onde meu irmão será velado novamente e sepultado junto dos nossos pais, no Parque da Paz", disse.





