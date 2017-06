CRIANÇA DE 2 ANOS MORRE APÓS SER PICADA POR CARRAPATO

Uma criança de 2 anos, de Indiana, Estados Unidos, morreu após ser picada por um carrapato. Segundo a mãe de Kenley Ratliff, Kayla, a menina começou a ter febre pouco tempo depois de brincar no jardim de casa. Ao ser levada para o hospital, os médicos trataram o problema como uma dor de garganta e ela teve alta.





No entanto, o estado de saúde dela piorou muito. Além da febre, todo o corpo suava e havia marcas pela pele. Logo, os médicos fizeram novos exames e constataram que Kenley tinha febre maculosa, contraída a partir da picada de um carrapato. A menina foi internada às pressas, mas, apesar do tratamento, não resistiu.





No momento da morte, a mãe estava de mãos dadas com a menina. “Estamos muito tristes de informar que Kenley tornou-se um anjo. Os médicos retiraram o tubo de oxigênio na madrugada. Ela lutou bravamente por um tempo, mas agora não vai sofrer mais”, escreveram os pais em um nota divulgada pela imprensa norte-americana.Como os pais não têm condições de arcar com todas as despesas de internação, eles fizeram um crowdfunding para arrecadar dinheiro. A febre maculada é causada por uma bactéria. Os sintomas incluem febre, dor de cabeça e pelo corpo. A doença é tratada com antibióticos.





Fonte: Baú das Dicas